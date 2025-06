Forza Italia Economia e turismo

Sei pronto a scoprire come economia e turismo possano intrecciarsi per creare un futuro sostenibile e prospero? Domani, a Lucca, Forza Italia apre le porte a una tavola rotonda imperdibile, con ospiti di rilievo e uno sguardo innovativo sulle sfide e le opportunità che ci attendono. Un evento da non perdere, perché il dialogo tra queste due grandi direttrici può davvero cambiare il destino del nostro territorio.

Tutto pronto per "Economia e turismo: due strade, una direzione", la tavola rotonda aperta al pubblico e con grandi ospiti, organizzata da Forza Italia Lucca. L'appuntamento è per domani, sabato 14 giugno. alle 10 nel sotterraneo del Museo della Zecca in piazzale San Donato, alla presenza dell'onorevole Deborah Bergamini, vice segretario nazionale del partito. Dopo i saluti del sindaco Mario Pardini, a confrontarsi su un tema di grande attualità ci saranno tanti importanti protagonisti. Si partirà con la presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, che parlerà del "Turismo delle radici", mentre a intervenire su "Il commercio del futuro" sarà il presidente della Confcommercio, Ademaro Cordoni.

