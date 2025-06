Forza dei fantasmi | mark hamill parla del suo futuro in star wars

Mark Hamill, iconico interprete di Luke Skywalker, svela il suo punto di vista sul futuro in Star Wars. Dopo aver lasciato il franchise con un'ultima apparizione tramite tecnologie di de-aging, l’attore ha chiarito le sue intenzioni riguardo a un possibile addio o ritorno. La sua partecipazione come Force Ghost nei nuovi progetti alimenta la curiosità dei fan, ma quali saranno davvero i prossimi passi di Hamill in questa galassia lontana?

le dichiarazioni di mark hamill sul suo ruolo in star wars. In un recente intervento, l'attore Mark Hamill ha chiarito le sue affermazioni riguardo al possibile addio alla saga di Star Wars. Dopo aver lasciato il franchise con la sua ultima apparizione in The Book of Boba Fett, grazie a tecnologie di de-aging che lo hanno ricreato come Force Ghost, Hamill si è espresso con maggiore chiarezza sulla propria posizione futura. La sua partecipazione più recente nel contesto della serie è avvenuta nel 2023, mentre la sua ultima presenza nei film risale al 2019, in Star Wars: The Rise of Skywalker. l'interpretazione di hamill sulla conclusione del suo personaggio.

