Forti boati a Tel Aviv e Gerusalemme dall' Iran lanciati almeno 100 missili verso Israele | La risposta di Teheran dopo l' operazione Rising Lion

Tensioni alle stelle nel Medio Oriente: Tel Aviv e Gerusalemme tremano sotto i forti boati, con oltre 100 missili lanciati dall’Iran dopo l’operazione Rising Lion. Teheran risponde con bombe a Tabriz, mentre gli Stati Uniti dichiarano di non essere coinvolti, ma avvertono: "Preparatevi a ulteriori attacchi". La crisi si intensifica, e Israele rivela che l’Iran possiede materiale per 15 armi nucleari. Un escalation che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e mondiali.

Bombe a Tabriz, distrutto l'aeroporto. Gli Usa: "Non siamo coinvolti nell'operazione". Ma il presidente americano avverte Teheran: "Eccellente attacco, ce ne saranno altri. Facciano un accordo prima che non rimanga più nulla". Secondo lo Stato ebraico, l'Iran ha materiale per 15 bombe atomiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it