Forte calo per l’export italiano fuori dall’Ue - 7% Nel complesso flessione di quasi il 3%

I dati delle esportazioni italiane di aprile svelano una battuta d’arresto preoccupante: un calo complessivo del 2,8%, con un crollo del 7% fuori dall’UE. La perdita più dura riguarda le vendite verso Gran Bretagna e Turchia, mentre le opportunità si confermano in Svizzera e Spagna. È il segnale che il Made in Italy deve ritrovare nuove strategie per rilanciarsi sui mercati internazionali.

Brutti dati per il made in Italy dalle rilevazioni Istat sulle esportazioni di aprile. L’export segna un – 2,8% complessivo con un crollo (- 7%) delle vendite fuori dall’area euro (+ 1,5% l’export nell’area europea). Pesano soprattutto le flessioni di oltre il 18% delle esportazioni destinate a Gran Bretagna e Turchia. Le esportazioni cresciute maggiormente sono quelle verso Svizzera (+ 18,9%) e Spagna (+ 14%). Stabili (+ 0,3% su aprile 2024) quelle per la Germania, in calo dell’1,9% quelle verso gli Stati Uniti. Le importazioni sono invece cresciute complessivamente dello 0,3%. Il saldo commerciale è positivo per 2,4 miliardi di euro ma è praticamente dimezzato rispetto all’aprile del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Forte calo per l’export italiano fuori dall’Ue (- 7%). Nel complesso flessione di quasi il 3%

