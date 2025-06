Fornitura di gas a tariffe agevolate per le imprese aretine | l' accordo tra Estra e Confindustria

In un contesto economico in rapido cambiamento, le imprese aretine trovano una preziosa alleata nell’accordo tra Esstra e Confindustria, che offre forniture di gas a tariffe agevolate. In un mercato dove i costi energetici sono saliti alle stelle, soprattutto a causa della crisi tra Russia e Ucraina, questa iniziativa rappresenta un'opportunità concreta per alleggerire il peso sui bilanci delle PMI. Scopri come questa collaborazione può fare la differenza per la tua attività.

L'energia è una delle voci che è salite di più e che quindi pesa nel bilancio delle imprese. Questo soprattutto in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina. Il cambiamento forte lo hanno sentito anche le piccole e medie imprese che un tempo invece non avevano questo costo come così rilevante.

