Formula 1 oggi prove libere del Gp di Montreal | orario e dove vederle

Preparati a vivere l'emozione del GP di Montreal, il decimo appuntamento della stagione di Formula 1! Oggi, venerdì 13 giugno, le prove libere aprono il weekend nel suggestivo circuito canadese. Scopri orari, dirette e come seguire ogni sorpasso e accelerata in tempo reale: il grande spettacolo della F1 ti aspetta, pronto a svelare chi dominerà questa avvincente tappa mondiale.

(Adnkronos) – La Formula 1 riparte con il Gp del Canada. Oggi, venerdì 13 giugno, inizia il weekend del Gp di Montreal con le prove libere. Il decimo appuntamento del Mondiale vedrà i piloti sfidarsi in Canada, nel tentativo di annullare la superiorità fin qui schiacciante delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Gli appuntamenti di domani sul 207 a Montreal : 19:15 - 19:30 Pre Prove Libere 1 19:30 - 20:30 Prove Libere 1 20:30 - 21:00 Post Prove Libere 1 22:45 - 23:00 Pre Prove Libere 2 23:00 - 00:00 Prove Libere 2 00:00 - 00:25 Post Prove Libere 2 Vai su X

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Formula 1, orari GP Canada 2025 a Montreal: dove vedere la F1 in tv; F1 Gp Montreal, oggi prove libere. Orario, programma, dove vederle in tv e streaming.

Formula 1, si corre in Canada: il programma del Gp di Montreal e dove vederlo Come scrive msn.com: Da domani, venerdì 13 giugno, a domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale.