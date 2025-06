Formula 1 GP Canada 2025 | qualifiche e gara in differita su TV8

Il Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1 è alle porte, con qualifiche e gara in differita su TV8. Venerdì 13 giugno ha dato il via a un appuntamento imperdibile, il decimo della stagione, che si svolge sul celebre circuito di Montreal. Un tracciato ricco di storia e sfide emozionanti, dove i protagonisti daranno il massimo. Non perdete questa emozionante tappa del campionato, tutto in diretta e in differita su TV8!

Il Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1 ha preso il via venerdì 13 giugno, segnando il decimo appuntamento della stagione. Questo evento rappresenta un momento cruciale nel campionato, con le qualifiche e la gara che si svolgeranno nelle giornate successive. La competizione si svolge sul celebre circuito di Montreal, noto per il suo tracciato semi-cittadino e ricco di storia nel mondo delle corse. il circuito di montreal: sede del gp canada 2025. Il tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, è stato costruito negli anni '70 ed è stato teatro della prima gara di Formula 1 nel 1978.

