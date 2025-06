Formula 1 GP Canada 2025 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Preparati all'emozione del Gran Premio del Canada 2025, il quarto appuntamento del Campionato di Formula 1! Da Montreal, tra curve mozzafiato e spettacoli ad alta velocità, questo GP promette scintille in pista. Scopri dove e quando seguirlo: su Sky, Now TV, TV8, in diretta streaming o in TV. Non perderti neanche un istante di questa corsa unica nel suo genere, perché l’adrenalina non finisce mai!

Il Mondiale di Formula 1 riparte da Montreal con il Gran Premio del Canada, uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del calendario. Il tracciato cittadino del Circuit Gilles-Villeneuve, costruito nel 1976 sull’isola artificiale di Notre-Dame, è intitolato al leggendario pilota della Ferrari e si distingue per le sue caratteristiche uniche: curve lente alternate a lun. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Formula 1 GP Canada 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In questa notizia si parla di: formula - canada - vederlo - streaming

Formula 1, si corre in Canada: il programma del Gp di Montreal e dove vederlo - La Formula 1 torna in Canada, portando l’adrenalina sul circuito di Montreal dal 13 al 15 giugno. Un weekend imperdibile che promette spettacolo e sorprese, con la McLaren dominante finora e sfide entusiaste all’orizzonte.

Formula 1, gli orari del GP del Canada 2025 a Montreal: dove vedere la F1 in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP Vai su X

La Formula 1, dopo una settimana di stop, è pronta a tornare nel continente americano. Il prossimo appuntamento del Mondiale infatti vedrà i piloti impegnati nel Gran Premio del Canada: gli orari del weekend Link dell'articolo nel primo commento Cos Vai su Facebook

Formula 1, orari GP Canada 2025 a Montreal: dove vedere la F1 in tv; Formula 1 GP Canada 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming; Formula 1, GP Canada: orari e dove vederlo in TV e streaming.

Formula 1, GP Canada: orari e dove vederlo in TV e streaming Lo riporta tomshw.it: Questo weekend la Formula 1 arriva in Canada sul circuito di Montreal dedicato a Gilles Villeneuve.