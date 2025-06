Formia un nuovo volto per i litorali

Trascurata, ora si rinnova e torna a splendere. Con un investimento deciso e un impegno costante, Formia si appresta a trasformare i suoi litorali in autentici gioielli di attrazione e vivibilità. Un nuovo volto per le coste che rappresenta non solo una rinascita estetica, ma anche un passo importante verso la valorizzazione delle bellezze locali e il benessere dei cittadini. Il futuro della zona “La Salute” sta per cambiare volto, riportando entusiasmo e vitalità nella comunità.

Formia, 13 giugno 2025- Si lavora a pieno ritmo per la riqualificazione dei litorali di Formia. Dopo i cantieri aperti a Vindicio e a Gianola, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, è pronta ad intervenire sul tratto di costa sottostante la Caserma dei carabinieri. L’area, conosciuta nel passato come “La Salute”, è stata per molto tempo punto di riferimento per formiani e per tanti turisti, ma poi è stata dimenticata e lasciata in uno stato di incuria e abbandono. Soprattutto, l’area di accesso alla spiaggia presenta una situazione di totale degrado, a partire dalla barra all’ingresso, per proseguire lungo tutto il percorso che conduce al tratto di arenile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

