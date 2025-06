Formazione medica dalla Regione arrivano 10 milioni per i contratti di specializzazione

La regione Sicilia si prepara a rafforzare la sua offerta formativa nel settore medico-sanitario con un investimento di oltre 10 milioni di euro provenienti dal FSE+ 2021-2027. Questo finanziamento, destinato a 91 nuovi contratti di formazione specialistica, rappresenta un passo importante per migliorare la qualità delle cure e le opportunità di crescita professionale. La graduatoria definitiva...

Il governo Schifani ha finanziato con oltre 10 milioni di euro del Fse+ 2021-2027, ulteriori 91 contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia, rispetto a quelli finanziati¬†con risorse statali¬†dal ministero dell‚ÄôUniversit√† e della ricerca. La graduatoria definitiva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Formazione medica, dalla Regione arrivano 10 milioni per i contratti di specializzazione

