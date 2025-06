Formazione e solidarietà | al via le iscrizioni per ' E-state al servizio' 2025 alla Caritas

Sei un giovane pronto a fare la differenza? Sono aperte le iscrizioni per 'E-state al servizio' 2025, l’esperienza di animazione e solidarietà promossa dalla Caritas di Pisa. Un’opportunità unica per giovani dai 11 ai 18 anni di vivere momenti di crescita, socializzazione e impegno civico. Non perdere questa occasione di trasformare il tuo entusiasmo in azione concreta: unisciti a noi e scopri il vero valore del servire gli altri!

Al via le iscrizioni per 'E-state al servizio' 2025, l'esperienza di animazione e di servizio promossa dalla Caritas diocesana di Pisa pensata per gruppi minorenni di giovani e giovanissimi (dagli 11 ai 18 anni) desiderosi di vivere un'esperienza di servizio e socializzazione, attraverso la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Formazione e solidarietà: al via le iscrizioni per 'E-state al servizio' 2025 alla Caritas

In questa notizia si parla di: servizio - iscrizioni per - state - caritas

Nido estate 2025, partite le iscrizioni: prolungati servizio e frequenza pomeridiana - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Nido Estate 2025 di Ancona, con importanti novità! Il servizio si arricchisce di una frequenza pomeridiana, prolungando l’esperienza educativa e ludica per i più piccoli.

La Cooperativa Sociale Atuttotenda Onlus nasce a Maglie nel Gennaio 2011 come braccio operativo della Caritas Diocesana di Otranto per mettersi al servizio del territorio attraverso attività socio-assistenziali ed educative per minori, famiglie e donne in situa Vai su Facebook