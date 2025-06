Fordow sotto attacco la fortezza nucleare dell’Iran | Israele è in all-in

In un clima di tensione crescente, Israele si lancia con decisione nell'operazione “Rising Lion”, mostrando la sua forza e determinazione nel compromettere le pretese nucleari dell'Iran. Con attacchi diffusi che hanno colpito Teheran e altri punti strategici, Tel Aviv dimostra di essere in all-in, pronto a tutto per difendere i propri interessi e la sicurezza regionale. La partita tra le due nazioni si fa sempre più intensa e imprevedibile.

Israele è in all-in contro l’Iran. L’operazione “Rising Lion” sta mostrando tutta l’ampiezza della capacità di proiezione dell’Israel Defense Force, che per tutta la giornata ha condotto attacchi pressoché sull’intero territorio iraniano, dove ora i caccia di Tel Aviv sono liberi di scorrazzare indisturbati. E dopo che nella giornata erano state colpite la capitale Teheran, con il decapitation strike contro molti importanti comandanti di rango (Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore, Ali Shamkhani, ammiraglio e consigliere personale dell’Ayatollah Khamenei, Hossein Salami, comandante in capo dei Padaran, Esmail Qaani, comandante della Quds Force, unità d’élite dei Guardiani della Rivoluzione), Isfahan, Tabriz e Natanz, il sito nucleare dell’arricchimento dell’uranio, nella seconda metà del lunghissimo 13 giugno è arrivato il tentativo di colpo grosso: l’attacco a Fordow, la “fortezza” del nucleare. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Fordow, sotto attacco la “fortezza” nucleare dell’Iran: Israele è in all-in

