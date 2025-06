Ford Transit Custom diventa camper col Westfalia Kipling

Scopri come la Ford Transit Custom diventa il perfetto camper grazie al Westfalia Kipling: dall’allestitore tedesco arriva il primo modello, basato sul veicolo commerciale Ford, con un comodo letto matrimoniale trasversale fisso in coda. Un connubio tra affidabilità, funzionalità e comfort che apre nuove frontiere per le avventure su strada, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica e indimenticabile.

