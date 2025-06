Ford Genesis e McLaren guardano al futuro a Le Mans

Ford, Genesis e McLaren si preparano a scrivere pagine di storia nel futuro di Le Mans, svelando i loro ambiziosi piani nel FIA World Endurance Championship. Durante la giornata di pausa dedicata alla 'Parata dei piloti', i tre marchi hanno condiviso dettagli entusiasmanti sui loro programmi sportivi, tutti puntati alla classe Hypercar entro il 2027. Iniziamo da Genesis, che debutterà nel 2026 nel Mondiale prima di concentrarsi nel...

Ford, Genesis e McLaren sono stati i protagonisti del venerdì di Le Mans, giorno di pausa riservato alla ‘Parata dei piloti’ nel centro della città . I tre marchi citati hanno svelato alcuni dettagli extra in merito ai rispettivi programmi sportivi nel FIA World Endurance Championship, tutti i brand menzionati correranno entro la fine del 2027 nella classe Hypercar. Iniziamo da Genesis che debutterà nel 2026 nel Mondiale prima di concentrarsi nel 2027 sull’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il brand coreano ha confermato oltre al direttore tecnico François-Xavier Demaison ed al Team Principal Cyril Abiteboul la presenza nel progetto di Gabriele Tarquini,  Anouck Abadie e Justin Taylor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ford, Genesis e McLaren guardano al futuro a Le Mans

