Football on the Lake cinque giorni di calcio mondiale al Sinigaglia

immerso nella splendida cornice del Sinigaglia. Un'occasione unica per vivere il calcio come mai prima d’ora, tra partite emozionanti, artisti di fama internazionale e sapori autentici, in un’atmosfera magica che unisce sport e relax. Non perdere questa festa globale: il conto alla rovescia è iniziato per cinque giorni di pura passione e divertimento sul lago più affascinante d’Italia.

Quest'estate il calcio si trasforma nella cornice più bella del mondo. Dal 23 al 27 luglio, il Lago di Como ospiterà l'edizione inaugurale di Football On The Lake, un festival di cinque giorni che celebra il calcio di livello mondiale, la musica, il cibo e le esperienze indimenticabili, il tutto.

Non perdetevi una settimana indimenticabile di calcio ed eventi! I biglietti e i pacchetti viaggio saranno in vendita da venerdì. In arrivo altri annunci, incluso il programma completo di intrattenimento. #FootballOnTheLake #ComoCup Vai su Facebook

