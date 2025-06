Foodmetti Baladin Open Garden | torna l’evento che lega i fumetti con il buon cibo

Immergiti nel mondo di Foodmetti Baladin Open Garden, l’evento che unisce la passione per il buon cibo con l’arte del fumetto. Sabato 28 e domenica 29 giugno, il Baladin Open Garden di Piozzo si trasforma in un vero e proprio paradiso creativo, ospitando grandi autori e autrici in un’atmosfera unica. Un’occasione imperdibile per lasciarsi conquistare dal gusto e dalla fantasia, creando ricordi indimenticabili. Non mancare!

Sabato 28 e domenica 29 giugno il Baladin Open Garden di Piozzo apre le porte al fumetto, trasformandosi per l’occasione in Foodmetti Baladin Open Garden e accogliendo un vero e proprio dream team di grandi autrici e autori di fumetto. L’idea nasce in continuità con la collaborazione già avviata a Lucca Comics & Games tra il Birrificio Agricolo Baladin, uno dei più importanti birrifici artigianali d’Italia, attivo fin dal 1996 e vero e proprio pioniere del settore, e Foodmetti – Artisti delle Tavole, un progetto realizzato in partnership con Lucca Comics & Games che unisce due linguaggi universali, il cibo e il fumetto, dando vita a eventi, performance, mostre che collegano questi due mondi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Foodmetti Baladin Open Garden: torna l’evento che lega i fumetti con il buon cibo

