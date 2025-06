Fondotinta come evitare l’effetto cakey in estate

In estate, il fondotinta può trasformarsi in un nemico piuttosto che in alleato, creando quell’odioso effetto “cakey” che evidenzia le imperfezioni anziché nasconderle. Sudore, umidità e sebo mettono a dura prova la tenuta del trucco, ma con alcuni trucchi è possibile mantenere un incarnato fresco e naturale. Scopri come evitare l’effetto cakey e sfoggiare un viso impeccabile, anche sotto il sole più caldo. Ecco i segreti per un look estivo perfetto.

In estate, più che in tutte le altre stagioni, usare il fondotinta può creare non pochi problemi. Tra sudore, sebo e umidità il prodotto rischia di accumularsi e diventare evidente, mettendo in risalto le imperfezioni invece di camuffarle. Ci sono però modi per evitare il cosiddetto “ effetto cakey ” insito nel fondotinta e sfoggiare un incarnato perfetto. Cos’è l’effetto cakey del fondotinta. Un passo indietro: come detto, l’effetto cakey del fondotinta o cakey face si manifesta quando la base viso appare troppo spessa, innaturale e con striature evidenti, mettendo in risalto le imperfezioni della pelle anziché correggerle. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Fondotinta, come evitare l’effetto “cakey” in estate

