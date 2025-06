Fondi per la ricerca la Regione stanzia 449mila euro per Uniba | Sei nuove borse di studio

La regione Puglia dimostra ancora una volta il suo impegno per l’istruzione e la ricerca, stanziando 449mila euro per l’Università di Bari 'Aldo Moro' e l’Università del Salento. Sei nuove borse di studio saranno finanziate per sostenere giovani talenti e sviluppare progetti di eccellenza attraverso i Dottorati di Interesse Nazionale. Questo investimento strategico conferma la volontà di potenziare il capitale umano e promuovere innovazione e crescita nel territorio.

La Giunta della Puglia ha approvato ieri l’Accordo tra Regione, Università di Bari 'Aldo Moro' e Università del Salento per sostenere il fabbisogno di borse di studio e per l’attivazione di Dottorati di Interesse Nazionale (Din). A tale scopo l’amministrazione regionale destinerà un contributo, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fondi per la ricerca, la Regione stanzia 449mila euro per Uniba: "Sei nuove borse di studio"

In questa notizia si parla di: regione - borse - studio - fondi

UNIVERSITÀ. CANALIS E VALLE (PD): NATALE AMARO PER 18.000 STUDENTI. Caso inedito: la Regione non paga la prima rata delle borse di studio. 7.12.2024 - La giunta Cirio lascia a dicembre più di 18 mila borsisti Edisu (l’ente regionale che amministr Vai su Facebook

'Tagliati i fondi a disposizione per le borse di studio' Vai su X

Borse di studio: Fondi aggiuntivi stanziati dalla RAS; Borse di studio: budget Regione a 32 mln e via libera anticipo a fine anno; Università in Veneto, PD: «La Regione stanzi i fondi per le borse di studio».

Regione Molise, liquidati 1,8 milioni a Esu per borse di studio - La Regione Molise ha liquidato circa 1,8 milioni di euro all'Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) per le borse di studio. Segnala msn.com

Altri 27 milioni per le borse di studio universitarie, fondi per tutti gli studenti in graduatoria - La Regione siciliana ha, infatti, destinato più fondi per le borse di studio nell’anno accademico 2024/2025: ammontano a 26 milioni 669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti ... blogsicilia.it scrive

Ardsu, meno fondi nel bilancio - Studenti in allarme per le ripercussioni sull'erogazione delle borse di studio ... Da rainews.it