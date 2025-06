Fondi allo skatepark di Santa Maria Nuova

Un entusiasmante passo avanti per Bertinoro! La Regione Emilia Romagna ha annunciato i progetti vincitori del bando per il miglioramento delle strutture sportive, destinando oltre 20 milioni di euro di fondi europei. Tra le realtà premiate, anche lo skatepark di Santa Maria Nuova nel parco ‘Pac4’ in via De Gasperi, che riceverà ben 500mila euro. Questo investimento trasformerà il cuore sportivo della comunità , promuovendo giovani talenti e nuove attività .

La Regione Emilia Romagna ha comunicato la classifica dei progetti aggiudicatari di fondi nell’ambito del bando per il ‘miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo’ finanziato con oltre 20 milioni di risorse europee. Tra i quattro Comuni della provincia risulta assegnatario anche Bertinoro per il cosiddetto skatepark presso il parco ‘Pac4’ in via De Gasperi a Santa Maria Nuova che riceverà 500mila euro su un costo complessivo di 836mila. Il progetto si propone di valorizzare questa vasta area verde, con percorsi pedonali, l’installazione di arredi urbani e la creazione di un ampio skate park, in collaborazione con la Skate school di Cesena per coinvolgere un pubblico diversificato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi allo skatepark di Santa Maria Nuova

In questa notizia si parla di: fondi - skatepark - santa - maria

