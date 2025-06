Fondazione Pisa | pubblicato l' avviso per le richieste di contributo per le attività culturali

Se sei un ente o un'organizzazione no-profit impegnata a valorizzare la cultura e lo sviluppo territoriale, questa è la tua occasione! La Fondazione Pisa ha pubblicato l’avviso per le richieste di contributo per le attività culturali del 2026. Non perdere questa opportunità: scopri come presentare la tua domanda e contribuisci a rendere il nostro territorio ancora più ricco di cultura e innovazione.

Sul sito della Fondazione Pisa è stato pubblicato l’Avviso del settore Attività Culturali relativo all’anno 2026. Possono presentare richieste di contributo gli enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Fondazione Pisa: pubblicato l'avviso per le richieste di contributo per le attività culturali

