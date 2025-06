Fondazione Guido d' Arezzo adotta i saggi delle scuole di teatro e danza del territorio

Arezzo si anima di arte e passione con il nuovo progetto della Fondazione Guido d'Arezzo, che adotta i saggi delle scuole di teatro e danza del territorio. Un'occasione unica per celebrare il talento emergente e valorizzare il lavoro di giovani artisti, riunendo tutte le realtĂ in un cartellone condiviso tra il Teatro Petrarca e il Teatro Pietro Aretino. Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso il sostegno e la crescita culturale locale, con...

ARezzo, 13 giugno 2025 – In occasione della stagione dei saggi di fine anno la Fondazione Guido d'Arezzo lancia una nuova iniziativa volta a sostenere e valorizzare il lavoro delle scuole di danza e teatro che operano quotidianamente sul territorio con impegno e passione. Quest'anno le restituzioni pubbliche del lavoro delle 14 realtĂ aderenti convergono in un cartellone unico in scena tra il al Teatro Petrarca e al Teatro Pietro Aretino, con l'obiettivo di sostenere il tessuto culturale ed educativo locale, premiando il contributo delle scuole alla vita artistica della cittĂ e promuovendo il dialogo tra istituzioni e realtĂ formative. 🔗 Leggi su Lanazione.it