S’inaugura oggi alle 19 negli spazi della Fondazione Dino Zoli, ‘Limes: frammenti di realtà’, mostra personale dell’artista modenese Alice Padovani, vincitrice del Premio Dino Zoli Textile durante l’edizione 2023 del concorso nazionale Arteam Cup. Durante la sua residenza artistica presso l’azienda tessile forlivese, Padovani ha potuto esplorare l’archivio aziendale – un patrimonio di oltre 1.900 referenze tra tessuti, campioni e studi – trasformandolo in materia viva per la sua poetica. Il lavoro dell’artista si muove lungo il confine tra arte, archivio e immaginazione. Il suo è un collezionismo metodico ma visionario, capace di evocare emozioni e ricordi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Dino Zoli. Mostra di Alice Padovani

