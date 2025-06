' Fomo' | è uscito il nuovo album de Il Pagante

Il nuovo album de Il Pagante, intitolato ‘Fomo’, è finalmente uscito! Questo titolo cattura perfettamente l’essenza di un’epoca in cui la paura di perdersi qualcosa di importante ci accompagna ogni giorno. Con sonorità coinvolgenti e testi che riflettono il nostro tempo, ‘Fomo’ promette di diventare la colonna sonora delle nostre emozioni. Non perdere questa occasione: scopri il mondo di Il Pagante e lasciati coinvolgere dal loro ultimo capolavoro.

Si chiama 'Fomo', come la Fear of missing out (ovvero la paura di perdersi qualsiasi evento mondano o appuntamento o contenuto pubblico), il di nuovo disco de Il Pagante uscito oggi, venerdì 13 giugno. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net