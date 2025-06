Follonica carnevale estivo | serata in discoteca e sfilata dei carri al Parco

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Follonica! Il Carnevale Estivo apre le sue porte con eventi sorprendenti, tra cui una serata in discoteca, una sfilata notturna sul lungomare e tanto divertimento per tutte le età. Il primo appuntamento, "Il Carnevale Balla", si terrà venerdì 18 luglio presso la discoteca Tartana, creando un mix di musica, colori e allegria. Non perdere l’occasione di scoprire il nuovo volto del carnevale follonichese!

Si amplia il carnevale follonichese con l’introduzione di nuovi eventi legati alla manifestazione come una festa carnevalesca in discoteca, una sfilata notturna in una nuova zona e una presentazione pubblica sul lungomare. È il carnevale estivo: il primo evento sarà "Il Carnevale Balla" che si svolgerà la notte di venerdì 18 luglio all’interno della famosa discoteca "Tartana", ideato per fare conoscere il carnevale ai ragazzi appartenenti a una fascia d’età (15 – 25 anni) che considera no la manifestazione come qualcosa di superato e marginale. Sabato 26 luglio ci sarà invece la sfilata estiva notturna che si terrà per la prima volta all’interno del Parco Centrale, dove i carri dei rioni si muoveranno all’interno un circuito più ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica, carnevale estivo: serata in discoteca e sfilata dei carri al Parco

In questa notizia si parla di: carnevale - discoteca - sfilata - estivo

TORNA IL CARNEVALE ESTIVO A ROSOLINA MARE! Sabato 28 Giugno Ore 20:30 Lungomare di Rosolina Mare Preparatevi ad una notte di follie Torna la sfilata di carri allegorici e coreografie spettacolari, con gruppi mascherati da tutto il Vai su Facebook

Follonica, carnevale estivo: serata in discoteca e sfilata dei carri al Parco; È Carnevale d'estate: per la prima volta carri e mascherate sfilano al Parco Centrale; Carnevale in Liguria: tutte le feste da non perdere nel 2025.

Il Carnevale estivo cambia casa: si fa al Parco centrale. TUTTE LE NOVITÀ Segnala msn.com: FOLLONICA – L’estate è ormai alle porte e tra i vari eventi in programma ce n’è sempre uno fondamentale per i follonichesi e i turisti: il Carnevale estivo.