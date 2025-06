Foiano della Chiana | arrestato 25enne per traffico di droga Sequestrati 850 grammi di hashish

Un arresto clamoroso a Foiano della Chiana: i Carabinieri hanno fermato un 25enne già noto alle forze dell’ordine, scoperto con ben 850 grammi di hashish sequestrati durante una perquisizione domiciliare. L’operazione, scaturita da un decreto della Procura di Arezzo, evidenzia ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga. La vicenda sottolinea l’importanza di azioni tempestive e mirate per garantire la sicurezza dei cittadini.

I Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana (AR) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti.L'operazione è scaturita a seguito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 850 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti e una bustina in cellophane, oltre a un bilancino di precisione e a un coltello da taglio con tracce evidenti di sostanza stupefacente.