Foggia-Manfredonia la ripresa della circolazione dei treni non basta | A che punto è l' affidamento del piano attuativo?

Dopo anni di attesa, la ripresa della circolazione sulla linea Foggia-Manfredonia rappresenta un passo avanti significativo. Tuttavia, questa riattivazione da sola non basta: è fondamentale implementare un piano attuativo ben strutturato per il trasporto ferroviario regionale, per garantire una mobilità efficiente e sostenibile che possa davvero favorire lo sviluppo economico e turistico dell'intera zona. Solo così si potrà trasformare questa ripresa in un vero motore di crescita.

