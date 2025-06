Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool | cifre e dettagli del trasferimento da record

Il calciomercato non aspetta e già si infiamma con uno dei trasferimenti più onerosi di sempre: Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool. Con una cifra complessiva che può raggiungere i 137 milioni di euro, tra bonus e parte fissa da 100 milioni di sterline, si apre un nuovo capitolo nel calcio europeo. Un’operazione da record che ridefinisce gli equilibri di Premier League, Bundesliga e...

Il calciomercato comincerà ufficialmente l’1 luglio, ma c’è già il trasferimento dell’estate (ed è uno dei più onerosi della storia). Parliamo di quello che porterà Florian Wirtz al Liverpool dal Bayer Leverkusen. Un’operazione da 137 milioni di euro (se tutti i bonus dovessero essere raggiunti), con la parte fissa da 100 milioni di sterline. Qualsiasi sia la prospettiva, si tratta di cifre da record. Della Premier League, della Bundesliga e (forse) della storia del calcio. Il Liverpool “accontenta” il Bayer: il trasferimento di Wirtz rompe più record. I 137 milioni totali che il Liverpool sborserà per Florian Wirtz sono una cifra da primato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool: cifre e dettagli del trasferimento da record

