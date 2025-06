Florence Dance Festival | movimento e bellezza al Chiostro di Santa Maria Novella

Immergiti nell’incanto del Florence Dance Festival, un’occasione unica per scoprire movimento e bellezza nel cuore di Firenze. Per tre anni, il Chiostro di Santa Maria Novella ospiterà performances che uniscono creatività, innovazione e rispetto per il patrimonio UNESCO. Keith Ferrone e Marga Nativo guidano questa 36ª edizione, portando energia e passione in uno dei luoghi più affascinanti della città. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte in movimento.

Firenze, 13 giugno 2025 - Creatività e innovazione. Ma anche determinazione e responsabilità, perché uno degli spazi più importanti del patrimonio UNESCO fiorentino, il Chiostro Maggiore della Basilica di Santa Maria Novella, sarà per tre anni appannaggio del Florence Dance Performing Arts Festival nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Con questo spirito Keith Ferrone e Marga Nativo si avviano a dirigere la trentaseiesima edizione di una delle manifestazioni più celebri a livello internazionale, da sempre polo di ricerca e sperimentazione delle molteplici visioni del linguaggio universale del corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Florence Dance Festival: movimento e bellezza al Chiostro di Santa Maria Novella

36°Florence Dance Festival - Scopri il Florence Dance Festival 2025, un evento imperdibile dedicato alla danza con performance di fama internazionale dal 28 giugno al 26 luglio a Firenze.

Estate Fiorentina 2025: dal 1 giugno al 30 settembre quattro mesi all’insegna della cultura: musica, cinema, arte visiva, performativa, letteratura, danza, talk, spettacoli e festival 139 soggetti organizzatori coinvolti, 121 progetti diffusi, quattro eventi speciali Vai su Facebook

