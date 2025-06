Flashmob dei giovani di Coldiretti per la pace al Villaggio di Udine con il segretario Gesmundo

Nel cuore di Udine, i giovani di Coldiretti hanno scelto di esprimere un forte messaggio di speranza e unità con un emozionante flash mob dedicato alla pace, alla presenza del segretario Gesmundo. Un gesto simbolico che invita tutti a privilegiare la diplomazia e a riflettere sulle conseguenze dell’escalation tra Israele e Iran, lanciando un appello universale per un domani più pacifico e solidale.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 Alla cerimonia degli Oscar Green a Udine, i giovani della Coldiretti hanno aperto con un flash mob per la pace, esponendo cartelli con la scritta "pace" e una colomba. L'iniziativa ha lanciato un appello contro l'escalation del conflitto tra Israele e Iran. Un invito a scegliere la diplomazia per evitare gravi rischi militari e commerciali. Presente anche il segretario Gesmundo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

