Fiumicino Unione Inquilini | 85enne da ottobre fuori casa per gravi infiltrazioni

Fiumicino si mobilita per difendere i diritti di un’anziana di 85 anni costretta a lasciare la propria casa da ottobre 2024 a causa di gravi infiltrazioni. L’Unione Inquilini denuncia il silenzio e l’abbandono che stanno aggravando la sua situazione, evidenziando un’urgenza di intervento e solidarietà. È arrivato il momento di fare luce su questa ingiustizia e chiedere soluzioni concrete per tutelare i più deboli.

Fiumicino, 13 giugno 2025 – “Costretta a stare f uori casa dal 25 ottobre 2024?: è la storia di una donna di 85 anni, residente a Fiumicino in un alloggio in via Porto di Claudio. A parlarne è Unione Inquilini Fiumicino. L’anziana signora si è dovuta allontanare dall’abitazione “a causa di gravi infiltrazioni”. Unione Inquilini parla poi del mancato contatto con la signora che ancora si trova ad affrontare questa situazione: “Da allora n essuna comunicazione, nessun supporto, nessun gesto di solidarietà da parte dell’amministrazione comunale – spiega Unione Inquilini Fiumicino -. Più volte abbiamo a ttenzionato il grave caso di abbandono, malgrado ciò la signora non è stata mai contattata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - unione - inquilini - ottobre

