Fiumicino sopralluogo alle Case Ater per la messa in sicurezza

Fiumicino si mobilita per la sicurezza delle case Ater: un sopralluogo approfondito nel quartiere di via Oder, via Tago, via Vistola e via Bezzi ha visto coinvolti autorità regionali e provinciali. Obiettivo: valutare lo stato attuale delle abitazioni e pianificare interventi tempestivi per garantire ambienti più sicuri e resilienti. Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, segno di un impegno condiviso volto a migliorare la qualità di vita di tutti.

Fiumicino, 13 giugno 2025 – Si è svolto nella giornata di ieri un lungo sopralluogo con il vertice regionale e il vertice Ater Provincia, nel quadrante di via Oder, via Tago, via Vistola e via Bezzi, per valutarne lo stato e pianificare gli interventi necessari. Alla visita ufficiale hanno partecipato l’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, la consigliera regionale Laura Cartaginesi, agli assessori comunali Monica Picca e Angelo Caroccia e al commissario dell’Ater della provincia di Roma, Paolo Della Rocca. “Durante il sopralluogo – afferma l’assessore Caroccia – abbiamo illustrato insieme al mio dirigente Luigi di Luzio e al delegato Ater Domenico Parente, lo stato di urgente manutenzione di buona parte degli stabil i, e il completamento dei lavori di via Oder, lasciati a meta dall’impresa incaricata dall’Ater per motivi di fondi non erogati dall’ente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

