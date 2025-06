Fiumicino prende per mano i più fragili | arriva Home Care Premium 2025

Fiumicino fa un grande passo avanti verso l’inclusione e il benessere dei suoi cittadini più fragili: con entusiasmo, la Giunta comunale ha approvato l’adesione a “Home Care Premium 2025”, un innovativo programma che trasforma l’assistenza in una rete di sostegno reale e concreta. Questo spazio dedicato alle persone in difficoltà rappresenta un investimento nel futuro, un gesto di solidarietà che mira a migliorare la qualità di vita di tutti. Un passo ...

Fiumicino, 13 giugno 2025- Non si tratta solo di assistenza, ma di una rete vera e propria a sostegno della fragilità. Con una deliberazione unanime, la Giunta comunale di Fiumicino ha approvato l’adesione al programma “Home Care Premium 2025”, promosso dall’INPS e finalizzato all’erogazione di servizi di supporto domiciliare a favore di dipendenti e pensionati pubblici, o dei loro familiari, in condizioni di non autosufficienza. Un passo importante che amplia l’offerta di welfare locale e coinvolge direttamente l’ASP Asilo Savoia, soggetto attuatore per conto dell’ambito territoriale. L’accordo sottoscritto tra il Comune e l’ASP non è solo una formalità, ma l’atto costitutivo di un sistema integrato che punta a gestire in modo efficiente e personalizzato le necessità di chi, ogni giorno, affronta il peso dell’assistenza familiare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

