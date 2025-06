Fiumicino Ponte 2 Giugno ancora chiuso di notte

Attenzione, automobilisti e pendolari di Fiumicino: il Ponte 2 Giugno resterà chiuso di notte dal 16 al 20 giugno per importanti lavori di manutenzione. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza e la solidità della struttura, seppur temporaneamente scomodo. Si invita a pianificare con anticipo i propri spostamenti. La viabilità sarà regolamentata con disciplina di traffico provvisoria, ma il risultato finale varrà il disagio momentaneo: un passo avanti per la sicurezza di tutti.

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino informa che per poter proseguire i lavori di impermeabilizzazione dei locali posti in cima alle torri del Ponte 2 Giugn o, verrà istituita la seguente d isciplina di traffico provvisoria di proroga dalle 21:00 alle 06:00, dal 16062025 al 20062025: chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal 16062025 al 20062025;. preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh;. divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori;. apposizione del segnale di lavori in corso, limite 30kmh, senso vietato e freccia direzione a monte e a valle dell’impalcato, lumini lampeggianti per il segnalamento notturno;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

