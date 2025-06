Fiumicino lavori sul Lungomare della Salute per il nuovo manto stradale

Fiumicino si prepara a rinnovare il suo affascinante Lungomare della Salute con lavori sul manto stradale, garantendo una viabilità più sicura e moderna. L’intervento, parte del progetto di riqualificazione della Darsena e collegamento ciclopedonale, inizierà dal 16 giugno alle 7 del mattino, con una disciplina di traffico temporanea. Un passo importante per migliorare la qualità della vita e valorizzare questo angolo di paradiso.

Fiumicino, 13 giugno 2025 – Nell’ambito dell’ appalto “ Ristrutturazione Viale Traiano 2° stralcio – Riassetto della Darsena e collegamento della ciclabilità con il Lungomare della Salute e Via del Faro ” è previsto il rifacimento dello strato di usura del manto stradale del Lungomare della Salute. Per poter permettere il regolare svolgimento delle operazioni sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria dal 16 giugno, dalle 7 alle 18 e comunque fino a fine lavori: – restringimento di carreggiata con senso unico alternato per tratti successivi sul Lungomare della Salute dall’intersezione con Via Porto Romano alla rotatoria finale del Lungomare; – divieto di fermata su entrambe i lati della strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: lungomare - salute - fiumicino - lavori

Primavera di salute e sostenibilità sul Lungomare Trieste: torna la giornata nazionale del biologo professionista di ENPAB - Dal 24 al 25 maggio 2025, sul lungomare di Trieste torna la Primavera di salute e sostenibilità con l’XI Giornata Nazionale del Biologo Professionista, promossa dall’Enpab.

Festa della Repubblica sul mare! Il 2 giugno si avvicina...ed è il momento perfetto per concedersi una pausa al mare, tra relax, gusto e atmosfera unica. Il BBQ Fiumicino ti aspetta per vivere la Festa della Repubblica con tutti i servizi attivi, direttamente sul mar Vai su Facebook

Fiumicino. dal 16 giugno lavori di rifacimento del manto stradale su Lungomare della Salute; Fiumicino, lavori sul Lungomare della Salute per il nuovo manto stradale; Al via i lavori di messa in sicurezza per le palazzine ATER sul Lungomare della Salute.

Fiumicino, in dirittura d’arrivo il collegamento ciclopedonale tra il lungomare e via del Faro Lo riporta ilfaroonline.it: Il collegamento tra il Lungomare della Salute e via del Faro sarà fruibile in modo agevole, privo di barriere, e perfettamente integrato con il paesaggio marino.