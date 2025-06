Fiumicino intervento lampo in 48 ore | trovata una sistemazione protetta per un giovane disabile

Fiumicino si distingue ancora per la rapidità e l'efficienza delle sue risposte sociali. In meno di 48 ore, grazie alla collaborazione tra uffici comunali e il servizio sociale dell'Aurelia Hospital, è stata trovata una sistemazione protetta e sicura per un giovane disabile in difficoltà. Durante l'intervento, il personale ha ricostruito l'anamnesi completa, garantendo così la massima tutela. Sebbene la persona non fosse ancora in carico ai servizi sociali, il

Fiumicino, 13 giugno 2025 – In meno di 48 ore, la sinergia fra gli uffici comunali e il servizio sociale dell’Aurelia Hospital ha permesso di individuare una nuova collocazione sicura per un giovane con disabilità temporaneamente privo di adeguato sostegno. Durante l’intervento, il personale ha ricostruito l’anamnesi completa del ragazzo, così da garantirne la massima tutela. Sebbene la persona non fosse ancora in carico ai servizi sociali, il Comune di Fiumicino si è comunque attivato per dare c ontinuità al percorso assistenziale, dimostrando la capacità di intervenire con rapidità. “Alle polemiche sterili rispondiamo con i fatti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

