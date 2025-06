Fiumicino decoro urbano e tutela ambientale | botta e risposta Califano-Costa

Fiumicino si distingue ancora una volta per il suo impegno verso un decoro urbano e una tutela ambientale efficaci, contrastando le critiche con fatti concreti e una visione lungimirante. L’assessore Stefano Costa ribadisce: “Stiamo costruendo una città più vivibile, con interventi tangibili e sostenibili.” La consigliera Califano, tuttavia, continua a mettere in discussione questi sforzi, alimentando un acceso dibattito che riflette l’importanza di un dialogo costruttivo per il futuro di Fiumicino.

Fiumicino, 13 giugno 2025 – “Fiumicino non è tornata indietro: stiamo costruendo una cittĂ piĂą vivibile, con interventi concreti e una visione a lungo termine. – dichiara l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, in risposta alle dichiarazioni della consigliera regionale del Pd Michela Califano. Secondo l’assessore: “Le affermazioni espresse non rispecchiano la realtĂ e mancano completamente di onestĂ intellettuale”. La consigliera Califano parlava di “CittĂ sporca e degradata. Lontana parente di quella che avevamo lasciato in eredità ”.  Califano poi ha puntato affermando che “In questi due anni di amministrazione Baccini si continua a navigare a vista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

