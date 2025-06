Firme per l’acqua del Brugneto e per la Pertite sabato banchetto in centro di Legambiente

Sabato 14 giugno, in via Venti Settembre, Legambiente invita tutti a una mattinata all'insegna della tutela ambientale e del coinvolgimento civico. Tra iniziative, informazioni e il tradizionale banchetto, si raccoglieranno firme per salvaguardare l’acqua del Brugneto e promuovere il futuro Parco delle Pertite. Un’occasione imperdibile per fare la differenza e sostenere progetti che preservano il nostro territorio: unitevi a noi!

