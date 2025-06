Firme consegnate ma il sindaco non si fa trovare

Nonostante le oltre 10.000 firme raccolte contro il progetto del nuovo Ponte Garibaldi, il sindaco di Senigallia sembra non voler ascoltare la voce dei cittadini. Le associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale hanno consegnato con convinzione le firme, evidenziando come il sostegno popolare sia molto più forte rispetto alle poche adesioni promosse dalla maggioranza. La domanda ora è: quando il nostro sindaco si farà finalmente trovare?

Ieri mattina le associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale di Senigallia hanno consegnato le oltre 10mila firme della petizione contro il progetto di nuovo Ponte Garibaldi. "La rilevanza della petizione è confermata dal fatto che una raccolta firme a favore del ponte promossa da consiglieri comunali di maggioranza, dopo 26 giorni, galleggia ancora a 450 firme quando la nostra petizione nello stesso numero di giorni era già arrivata a 8mila firme" spiegano gli organizzatori. Le associazioni sono ricorse al Consiglio di Stato, l’esito è atteso per fine giugno. "Ancora una volta abbiamo assistito alla imbarazzante fuga dalle responsabilità del sindaco Olivetti che, nonostante avesse deciso lui data e orario della consegna, ha preferito non farsi trovare nei propri uffici né delegare qualcuno della Giunta" proseguono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Firme consegnate, ma il sindaco non si fa trovare

In questa notizia si parla di: firme - consegnate - sindaco - trovare

Fauna selvatica e agricoltura, consegnate quasi 10mila firme in Consiglio regionale: "Serve un intervento urgente" - Oggi, gli agricoltori hanno consegnato quasi 10mila firme al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, durante un’audizione in Conferenza dei Capigruppo.

Consegnate al sindaco di Gorizia Ziberna 6 mila firme raccolte da un comitato di cittadini che chiedono la salvaguardia del reparto cardiologico dell'ospedale. Vai su Facebook

Senigallia Ponte Garibaldi, il sindaco replica sulla sua assenza alla consegna firme: «Strumentalizzata» Vai su X

Firme consegnate, ma il sindaco non si fa trovare; Sindaco, 'assenza a consegna firme? Polemica strumentale'; Consegnate in Comune a Senigallia 10.000 firme contro Ponte Garibaldi, ma il sindaco non si presenta.

Consegnate 10mila firme contro il progetto di ponte Garibaldi ansa.it scrive: Consegnate e protocollate in Comune a Senigallia (Ancona) le oltre 10mila firme di cittadini e cittadine contrarie al progetto del nuovo ponte Garibaldi.