Firenze modifiche al traffico per il calcio storico

Firenze si anima con il tradizionale Calcio Storico Fiorentino, un evento che unisce storia, passione e spirito sportivo. Per garantire lo svolgimento delle emozionanti semifinali di sabato 14 e domenica 15 giugno, il Comune ha messo in atto un piano di modifica al traffico nel centro storico. Ecco cosa sapere per muoversi senza stress e vivere appieno questa storica manifestazione.

FIRENZE – Il cuore di Firenze si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del Calcio Storico Fiorentino, con le attesissime semifinali in programma sabato 14 e domenica 15 giugno. Per consentire lo svolgimento dei cortei storici e delle partite in Piazza Santa Croce, il Comune ha adottato un articolato piano di regolamentazione della circolazione che interesserà diverse zone del centro storico. I primi divieti di sosta sono già entrati in vigore venerdì 13 giugno alle 22 in via Magliabechi, tra i civici 1 e 7, e resteranno attivi fino alle 2 di domenica 16 giugno. Nel corso del weekend, i divieti saranno attivi dalla mezzanotte di sabato alle 22 di domenica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

