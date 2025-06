Firenze in scena a Villa Vittoria l' anteprima del Demiurgo di Ugo De Vita

Firenze si anima di arte e parola con l'anteprima del "Demiurgo" di Ugo De Vita a Villa Vittoria. Un evento unico che celebra il romanzo di Gabriella Izzi Benedetti, interpretato dall'attore Ugo De Vita nel ruolo di Peter Smith. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo narrativo ricco di poesia e riflessione. Non perdere l’appuntamento di mercoledì 18 giugno alle 18.30: un viaggio tra teatro e letteratura ti aspetta nel cuore di Firenze.

Firenze, 13 giugno 2025 - Debutta a Firenze, ospitata da Giovanni Fittante, nell’ambito di Villa Vittoria Cultura la “ messa in scena” de Il Demiurg o un romanzo (Ed Bulzoni, Roma) di Gabriella Izzi Benedetti per voce di Ugo De Vita che sarĂ Peter Smith, protagonista dell’opera. In occasione della riproposta mercoledì 18 giugno alle 18.30 al pubblico del romanzo uscito per Bulzoni di Roma nel 2004, il romanzo Il Demiurgo di Gabriella Izzi Benedetti trova a Villa Vittoria il palcoscenico e “nuova vita”. Gli attori sono in prova a Roma, sono cinque e daranno vita all’evento alla prima di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena a Villa Vittoria l'anteprima del Demiurgo di Ugo De Vita

