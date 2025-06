Firenze in capsule In mostra le opere di Remo Calonaci

Scopri la magia di Firenze in modo innovativo con la mostra "Firenze in capsule" di Remo Calonaci. Tre ikonici monumenti, il Duomo, Palazzo Vecchio e il Ponte Vecchio, diventano protagonisti di una suggestiva esposizione all’interno di un’azienda a Calenzano, trasformata temporaneamente in galleria d’arte. Un’occasione unica per ammirare opere che racchiudono l’essenza della città in un contesto inedito, fino al 26 giugno: un vero e proprio viaggio tra arte e innovazione.

Il Duomo, Palazzo Vecchio e il Ponte Vecchio. Tre ‘gioielli’ inseriti non nell’usuale contesto del centro fiorentino ma, sia pure in scala ridotta, nella sede di una azienda, la Quin di via Vittorio Emanuele a Calenzano, trasformata, per alcune settimane, in una inedita galleria d’arte. Nei locali della Quin, che dal 1986 opera nel campo della consulenza e formazione, fino al prossimo 26 giugno sarà allestita la mostra "Firenze in capsule. Arte sostenibile fra caffè e monumenti" aperta a tutti. Il creatore delle copie in scala dei monumenti fiorentini è il 77enne Remo Calonaci (in foto) che ha scelto un materiale decisamente originale per le sue creazioni, le capsule in metallo del caffè, con risultati davvero pregevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze in capsule. In mostra le opere di Remo Calonaci

