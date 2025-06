Firenze al Florida danza performance e i versi di Giacomo Leopardi

Firenze si trasforma in un palcoscenico di emozioni e riflessioni, tra danza, performance e i versi immortali di Giacomo Leopardi. Dal 13 giugno 2025, la città ospita “Poesia nella città ”, una rassegna firmata Versiliadanza che invita a esplorare nuove modalità di relazione, cura e incontro. Un’occasione unica per immergersi in un dialogo artistico tra corpo, parola e musica, svelando nuovi modi di stare al mondo e scoprendo l’essenza dell’umano.

Firenze, 13 giugno 2025 – Due giornate di spettacoli per indagare nuove forme di relazione e altri modi di stare al mondo fatti di cura e incontro, tra danza, performance e i versi immortali di Giacomo Leopardi. Continua a Firenze “ Poesia nella città ”, la rassegna firmata Versiliadanza - realtĂ impegnata da oltre 30 anni nella ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica - che attraverso la parola, la musica e le arti sceniche persegue i temi del dialogo e dell’inclusione. Lunedì 16 giugno ore 19 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111r) in scena “Sky Castaways” primo studio dal nuovo lavoro della coreografa e danzatrice Ilenia Romano che, insieme a Michael Incarbone, racconta il percorso di due esseri, un tempo umani, catapultati di colpo nel tunnel dell’eternitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al Florida danza, performance e i versi di Giacomo Leopardi

