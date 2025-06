Fiorentina Pioli vuole un regista Occhi in casa Inter per Asllani

La Fiorentina di Pioli punta a rinforzare il centrocampo con un regista di livello, guardando anche all’Inter per Asllani. Con l’eventuale addio di Cataldi, i viola cercano una soluzione di spessore per mantenere alta la competitività. La manovra si fa intricata, ma il sogno è blindare il reparto chiave del team: il mercato è in fermento e le mosse potrebbero essere decisive.

La Fiorentina è alla ricerca di un regista di qualità per rinforzare il centrocampo, anche alla luce della possibile partenza di Cataldi, che.

#Asslani è un’idea per la #Fiorentina: servirà tempo dopo una prima manifestazione d’interesse. #Bennacer era centrale nel Milan di #Pioli, il nodo è l’ingaggio Vai su X

? Pioli pare vicino al ritorno alla Fiorentina E vorrebbe riportare in viola Biraghi Su cui il Toro vanta un diritto di riscatto fissato a 100mila € Se la volontà dal calciatore fosse però quella di tornare in Toscana non mi strapparei i capelli ? Intanto perché Vai su Facebook

Per il Corriere Fiorentino Pioli vuole ripartire dal 3-5-2 e come regista il preferito dal tecnico viola è Bennacer Lo riporta msn.com: In attesa dell’annuncio ufficiale di Stefano Pioli come nuovo allenatore, la Fiorentina, insieme al tecnico designato, ha già cominciato a pianificare le prime mosse sul mercato estivo.