Fino Mornasco | brucia un camion pieno di silicone sulla A9 autostrada avvolta da una nube nera

Fino a Mornasco, il 13 giugno 2025, una gigantesca colonna di fumo nero avvolge l’autostrada A9, segnalando un grave incendio di un camion carico di silicone. Interventi tempestivi di vigili del fuoco e forze dell’ordine sono riusciti a gestire la situazione senza feriti o rischi per l’ambiente. Ma cosa ha causato questa nube tossica e quali saranno le conseguenze? Scopriamo i dettagli di questa emergenza che ha scosso la regione.

Fino Mornasco, 13 giugno 2025 – Una visibile e corposa colonna di fumo scuro, mobilitazione di vigili del fuoco e forze di polizia, ma alla fine nessun ferito e nessuna ricaduta preoccupante per ambiente e salute. Questa mattina, venerdì 13 giugno, alle 11, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento urgente di soccorso sull’autostrada A9, a causa di un incendio divampato su un camion in transito che si trovava nel tratto compreso tra lo svincolo di Fino Mornasco e quello di Grandate, in direzione nord. Incidente sull’A1 a San Giuliano Milanese: coinvolti camion, una cisterna e un’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fino Mornasco: brucia un camion pieno di silicone sulla A9, autostrada avvolta da una nube nera

