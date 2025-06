Fino a domenica tempo estivo probabilità di temporali intensi

Fino a domenica, il meteo in Trentino offrirà giornate all'insegna del clima estivo, con temperature sopra la media ma senza record storici. Tuttavia, attenzione ai temporali intensi che potrebbero sorprenderti! La memoria delle alte temperature di giugno, come i 39,2°C di Trento Laste del 1935, ci ricorda quanto possa essere imprevedibile il tempo. Preparati quindi a goderti il sole, ma sempre con un occhio alle improvvise perturbazioni.

Meteotrentino comunica che fino a domenica sono previste condizioni di tempo estivo con temperature sopra la media ma non da record. Si ricorda che, a Trento Laste, in giugno, la temperatura massima 39,2 °C è stata misurata il 28 giugno del lontano 1935: un record che non si riuscirà a battere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it