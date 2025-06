Fine settimana infernale | sei città con bollino rosso!

Preparati a vivere un fine settimana infernale: Roma e altre cinque città italiane si tingono di rosso, segnando il primo bollino rosso dell’estate per ondate di calore estreme. Temperature record, rischi per la salute e consigli fondamentali: scopri come affrontare questa prova di fuoco e proteggerti dal caldo più intenso di sempre. La tua sicurezza inizia con le giuste informazioni.

Roma - Arriva il primo fine settimana con caldo estremo e sei città in allerta bollino rosso: ecco temperature, impatto sulla salute e consigli utili. Il Ministero della Salute ha emesso il primo bollino rosso dell’estate per sei città: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone, in vigore sabato 14 giugno. Il livello d’allerta massimo segnala una ondata di calore particolarmente intensa, con rischi per la salute non solo dei gruppi vulnerabili – bambini, anziani, malati cronici – ma anche per chi è in forma e svolge attività all’aperto. Un quinto allarme, quello arancione, interessa Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino, mentre altre aree italiane restano in “bollino giallo”, preludio di possibili ulteriori peggioramenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv