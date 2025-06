Filippo Piccolotto morto a 20 anni in un incidente sulla Pedemontana fatale lo schianto contro un' altra auto Due feriti gravi

Un tragico incidente sulla Pedemontana ha spezzato la vita di Filippo Piccolotto, 20 anni, coinvolto in uno scontro devastante tra due vetture che ha causato anche due feriti gravi. La scena, carica di dolore e incredulità, ricorda quanto la sicurezza in strada sia fondamentale. Restate con noi per i dettagli e le iniziative di sensibilizzazione su questa tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

RIESE PIO X - Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la superstrada Pedemontana: due¬†auto sono entrate in collisione tra loro e una si √® cappottata.¬†Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Filippo Piccolotto morto a 20 anni in un incidente sulla Pedemontana, fatale lo schianto contro un'altra auto. Due feriti gravi

