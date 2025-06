Filippo Inzaghi lascia il Pisa | risoluzione consensuale con il club nerazzurro

Filippo Inzaghi lascia il Pisa con una risoluzione consensuale, chiudendo un capitolo ricco di soddisfazioni e successi. L’ex attaccante del Milan ha contribuito in modo decisivo al percorso della squadra, lasciando un’impronta indelebile nel club nerazzurro. Questa conclusione apre nuovi scenari e opportunità per entrambe le parti, mentre il mondo del calcio si prepara a scoprire quali saranno le prossime mosse di Inzaghi nel suo cammino professionale.

PISA – Filippo Inzaghi e il Pisa Sporting Club hanno interrotto consensualmente il loro rapporto di collaborazione, con effetto da oggi (13 giugno). L’ex attaccante del Milan lascia così il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra. La conclusione di questa esperienza segna la fine di un ciclo considerato dalla societĂ come positivo e carico di soddisfazioni. Durante il suo incarico, Inzaghi ha avuto un ruolo centrale nel raggiungimento di importanti traguardi sportivi, tra cui spicca la storica promozione in serie A. Il suo operato ha contribuito in modo significativo a riportare il club tra le protagoniste del calcio italiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it