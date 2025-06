Filippo Fusco è il nuovo direttore sportivo del Cesena | Il club e la città meritano la serie A

annunciato con entusiasmo l'arrivo di Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo del Cesena. Con una carriera ricca di successi e una reputazione impeccabile, Fusco rappresenta la marcia in più per il club e la città, che meriterebbero di tornare in Serie A. La sua esperienza e passione sono la chiave per un futuro brillante, e tutti noi aspettiamo di vedere le nuove sfide che insieme affronteranno.

Cesena, 13 giugno 2025 – " Filippo Fusco non ha bisogno di presentazioni, la sua personalità e la sua storia parlano per lui. Sono felice che sia tornato a lavorare con me, con questo staff e con questa proprietà. Sono sicuro che sia stata la scelta migliore per il Cesena. Le sue caratteristiche migliori? La professionalità e la lealtà che tutti gli riconoscono". Con queste parole, il direttore generale Corrado Di Taranto questa mattina ha presentato il nuovo direttore sportivo del Cavalluccio, legato al bianconero per la prossima stagione. "Grazie alla società che ha deciso di contare su di me – ha replicato Fusco – assegnandomi una responsabilità importante in un momento altrettanto importante, dopo due ottimi anni vissuti insieme a Fabio Artico e coincisi con la stagione dominata in C e un gratificante settimo posto appena raggiunto in cadetteria.

Cesena: futuro incerto per Mignani e il direttore sportivo - Il futuro di Mignani e del direttore sportivo del Cesena rimane incerto. Nonostante abbiano un altro anno di contratto, tutto dipende dalla volontà di continuare insieme.

