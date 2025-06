Figlio accusato di maltrattamenti consigliere comunale comunista si dimette | Proteggo chi amo

In un gesto di fermezza e responsabilità, il consigliere comunale di Nichelino Paolo Arlotti annuncia le sue dimissioni con parole cariche di integrità e volontà di proteggere ciò in cui crede. La sua scelta nasce dalla volontà di non essere complice del degrado, sostenendo la necessità di tutelare chi ama e difendere i valori autentici della politica. Lo fa...

“Non voglio essere complice di questo degrado. Non mi sento colpevole, ma voglio proteggere chi amo e tutelare quella parte sana della politica che ancora crede nel rispetto e nella comunità”. Con queste parole, il consigliere comunale di Nichelino Paolo Arlotti annuncia le sue dimissioni. Lo fa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Figlio accusato di maltrattamenti, consigliere comunale comunista si dimette: “Proteggo chi amo”

